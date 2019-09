JUVENTUS RONALDO SARRI / Patto Ronaldo-Sarri in casa Juventus. Le dichiarazioni del tecnico, che in conferenza stampa di presentazione fece intuire la sua voglia di valorizzare le qualità del portoghese, avrebbero trovato conferma nei colloqui col calciatore: clicca qui per restare aggiornato.

"Voglio farti segnare più di quaranta gol in questa stagione".

Sarebbe questa, riporta 'Tuttosport', la sintesi del discorso portato avanti da Sarri nei confronti di, che ne avrebbe apprezzato le idee di gioco. L'obiettivo del tecnico sarebbe quello di farlo tirare in porta molto di più rispetto ai suoi compagni, non facendo però ricadere solo su di lui le responsabilità del reparto offensivo, come troppo spesso è accaduto la scorsa stagione. Ad aiutarlo, infatti, ci sarà Gonzalo, al quale è affidata buona parte della regia offensiva. Se l'idea dovesse quindi divenire realtà, i bianconeri avranno un'arma letale da poter sfoggiare soprattutto in, il sogno non ancora realizzato nella nuova era.