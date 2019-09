JUVENTUS BENTANCUR / Tutti in bilico, meno uno. Khedira, Matuidi ed Emre Can sono stati al centro delle voci di mercato nell'ultima finestra del mercato, a differenza di Rodrigo Bentancur.

Malgrado non sia sceso ancora in campo in campionato, il nazionale uruguaiano ha la piena fiducia diche oltre come vice Pjanic ritiene l'exun'arma preziosa anche nelle altre zone del centrocampo.

E proprio il 'contenzioso' con la società argentina renderebbe quasi incedibile sul mercato il classe '97, visto la clausola sul 50% di una futura rivendita che fa capolino negli accordi con la Juventus. Il Boca - spiega il 'Corriere dello Sport' - non avrebbe intenzione di trattare uno sconto, con i bianconeri che avrebbero provato invano ad abbattere la richiesta di almeno 15 milioni di euro. Una sua cessione in estate anche per questo motivo non sarebbe stata contemplata dal CFO Paratici, con Bentancur che ha rinnovato con i bianconeri lo scorso giugno fino al 2024.