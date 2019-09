CALCIOMERCATO INTER GUARDIOLA SKRINIAR / Il Manchester City punta Milan Skriniar. Dopo i problemi fisici di alcuni elementi (vedi il grave infortunio di Laporte), Guardiola avrebbe chiesto alla sua dirigenza di trattare l'acquisto del forte centrale dell'Inter già a gennaio.

Gli inglesi sarebbero pronti a fare una super offerta per convincere, il quale avrebbe già deciso cosa rispondere: clicca qui per restare aggiornato.

La posizione dell'Inter sembra infatti molto chiara: Skriniar è considerato incedibile, a maggior ragione nel corso della stagione. Per i dirigenti e Antonio Conte, riporta 'Tuttosport', è assolutamente impossibile pensare di privarsi di un pilastro della difesa proprio nel campionato in cui si proverà a duellare con la Juventus per lo scudetto. Così, nonostante la possibilità di investire molti soldi nell'eventuale affare, il City dovrà scontrarsi con il muro eretto dai milanesi. Un muro difficilmente penetrabile a gennaio.