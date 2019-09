CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS FIORENTINA CHIESA / La Juventus non molla Federico Chiesa. Il giovane talento della Fiorentina e della Nazionale italiana continua a essere nel mirino della società bianconera, che ha provato ad acquistarlo fino alla fine della sessione estiva.

Il tutto sembra quindi rimandato alla prossima estate, quando potrebbero però entrare in scena altri protagonisti pronti a beffare i Campioni d'Italia.

Se all'estero restano vive le piste che portano al Bayern Monaco e al Liverpool, in Italia c'è ancora l'Inter. In grande crescita dopo i due piazzamenti consecutivi in Champions League, la società dell'a.d. Marotta farà la sua mossa per anticipare la Juventus. Sono previsti, riporta 'Tuttosport', nuovi contatti tra i nerazzurri e la Fiorentina: l'obiettivo sarà quello di indurre Commisso a resistere prima di incassare il giusto nell’estate 2020. Chiesa, che i viola vorrebbero blindare con un rinnovo, viene valutato circa 70 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza torinese. Distanze che fanno ben sperare l'ambiente milanese.