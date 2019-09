FINLANDIA ITALIA FLORENZI / Chiamato a sostituire l'infortunato Emerson Palmieri dopo solo 8 minuti di gioco, anche Alessandro Florenzi si è reso protagonista di un'ottima prestazione nel fondamentale successo dell'Italia sul campo della Finlandia. Questo il suo commento nel post partita ai microfoni di 'Rai Sport': "È stata un'Italia piacevole.

Siamo riusciti ad imporre il nostro gioco in un campo non facile. Siamo felici del nostro percorso e si vede sul terreno di gioco". Sull'ingresso in avvio per sostituire Emerson: "Tutti noi siamo dei giocatori pronti a questo. Dobbiamo essere pronti quando la gara o il mister lo chiede. Qualificazione? Dico che non è ancora fatta, non dobbiamo adagiarci sugli allori. Dobbiamo prendere questa qualificazione con la matematica nelle prossime due gare, che saranno importantissime".