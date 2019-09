FINLANDIA ITALIA ACERBI / Anche Francesco Acerbi ha commentato il 2-1 esterno dell'Italia sul campo della Finlandia. Intervistato ai microfoni di 'Rai Sport', il difensore della Lazio ha espresso tutta la propria soddisfazione per il successo degli azzurri: "Oggi era una partita difficile su un campo difficile, loro sono una squadra di corsa.

Anche dopo il pareggio però abbiamo cercato di vincerla e ci siamo riusciti". Sulle chance in Nazionale: "Io mi faccio trovare sempre pronto e cerco di dare il massimo quando sono chiamato in causa, sia nella Lazio che in Nazionale. Poi è sempre il mister a decidere se schierarmi o meno". Un commento, infine, sul percorso di crescita di questa Italia: "C'è tanto da migliorare. Siamo un gruppo giovane e a volte siamo un po' ingenui, ma stiamo facendo qualcosa di importante e vogliamo continuare così".