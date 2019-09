FINLANDIA ITALIA MANCINI / L'Italia passa anche in Finlandia e fa 6 su 6 nel girone di qualificazione a Euro 2020. Questo il commento del ct Mancini ai microfoni di 'Rai Sport': "Litigio con il ct della Finlandia? Ci siamo salutati, non so cosa avete visto. Ci siamo salutati, solo questo". Sulla partita: "Un po' di sofferenza c'è sempre, ma ce la siamo creata da soli. Stavamo dominando la partita, poi siamo stati bravi a riprenderla in mano dopo l'1-1.

Dobbiamo cercare di migliorare sempre, queste partite sono dure e ci fanno migliorare. Venire a dominare in trasferta non è mai facile. La nostra natura è quella di attaccare sempre. È chiaro che fuori casa qualche occasione la devi concedere. Abbiamo concesso il rigore su una nostra palla persa che non dovevamo perdere, ma abbiamo ripreso in mano la partita e i ragazzi sono stati bravi a conquistare i tre punti". Infine, Mancini chiama a raccolta i tifosi per: "La speranza è che l'Olimpico sia pieno di tifosi come è successo a Italia '90, quando noi eravamo giovani (ride, ndr)".