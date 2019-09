QUALIFICAZIONI EURO2020 FINLANDIA ITALIA IMMOBILE JORGINHO/ L'Italia non senza fatica esce dalla doppia trasferta Armenia-Finlandia con 6 punti e 'mette in ghiaccio' la qualificazione al prossimo Europeo 2020, il primo itinerante. Accade tutto nella ripresa, a partire dal 60' con il gol che apre le danze firmato da Ciro Immobile. Il centravanti della Lazio, che non segnava con la Nazionale da ben due anni, è tornato forse nel momento più delicato in queste qualificazioni.

Dieci minuti più tardi, un paio di errori marchiani di Sensi causano un calcio di rigore per la Finlandia, trasformato da Teemu. Ma gli azzurri non demordono e, anche in questo caso dagli 11 metri, trovano i tre punti con. Tiro dal dischetto sul quale restano molti dubbi, vista la posizione della mano di, decisamente vicina al corpo.

CLASSIFICA GRUPPO J: Italia 18; Finlandia 12; Armenia 9; Bosnia 7; Grecia 5; Liechtenstein 1