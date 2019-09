JUVENTUS DYBALA REAL MADRID / Paulo Dybala è chiamato a riprendersi la Juventus dopo un'estate piuttosto movimentata e un avvio di campionato da dimenticare. Dalla Spagna spunta però un importante retroscena: secondo quanto riportato da 'Don Balon', nella sessione di calciomercato conclusasi nei giorni scorsi l'attaccante bianconero si sarebbe offerto al Real Madrid.

L'argentino, sempre più all'ombra di Cristiano Ronaldo, avrebbe però incassato il secco no di Zidane, che ha preferito la permanenza di Bale nonostante il loro rapporto piuttosto difficile. L'ipotesi 'Blancos' sembra dunque da scartare nel futuro di Dybala: in caso di ulteriori difficoltà con la maglia della Juventus la 'Joya' potrebbe tornare di moda soprattutto in Premier League.