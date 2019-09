Finlandia-Italia, Immobile torna al gol con la maglia azzurra

FINLANDIA ITALIA IMMOBILE/ Un sospiro di sollievo per l'Italia e per Ciro Immobile che, dopo due anni e tre giorni, torna ad esultare per una sua rete con la maglia azzurra.

L'ultimo gol è infatti arrivato nelle qualificazioni mondiali contro Israele, sfida del 5 settembre del 2017, a pochi mesi dal clamoroso tracollo con la Svezia. Per le ultime notizie su Euro2020---> clicca qui!

Ora, finalmente, una nuova gioia per l'attaccante della Lazio che, al 60', ha portato in vantaggio la nuova Italia di Roberto Mancini sulla Finlandia.