PAGELLE PRIMO TEMPO FINLANDIA ITALIA/ Termina 0-0 il primo tempo fra gli azzurri di Mancini e la nazionale finlandese. Un inizio un po' incerto dell'Italia, che nel corso del match ha però aumentato i giri e messo in difficoltà la squadra di casa. Sugli scudi Sensi, migliore in campo e vicino al gol con due tiri dalla distanza che hanno severamente impegnato Hradecky. Per le ultime notizie su Euro2020---> clicca qui!

FINLANDIA

Hradecky 7 -

Granlund 6 -

Toivio 6 -

Arajuuri 6 -

Vaisanen 6 -

Uronen 5,5 -

Lod 6 -

Schuller 6 -

Kamara 6 -

Lappalainen 6 -

Pukki 6,5 -

All. Kanerva 6 -

ITALIA

Donnarumma 6 -

Izzo 6 -

Bonucci 6 -

Acerbi 6 -

Emerson s.v.

- Dall'8' Florenzi 6 -

Sensi 7 -

Jorginho 5,5 -

Barella 6 -

Chiesa 6 -

Immobile 6 -

Pellegrini L. 6,5 -

All. Mancini 6 -

Arbitro: Madden 6 -

TABELLINO

Finlandia-Italia 0-0

Finlandia (5-4-1): Hradecky; Granlund, Toivio, Arajuuri, Vaisanen S., Uronen; Lod, Schuller, Kamara, Lappalainen; Pukki. A disp.: Vaisanen L., Pirinen, Raitala, Forsell, Jensen, Skrabb, Soiri, Kauko, Karjalainen, Tuominen, Joronen, Jaakkola. All.: Kanerva.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Izzo, Bonucci, Acerbi, Emerson (dall'8' Florenzi); Sensi, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Pellegrini L. A disp.: Mancini, D'Ambrosio, Romagnoli, Bernardeschi, Grifo, Tonali, El Shaarawy, Lasagna, Belotti, Meret, Sirigu. All.: Mancini.

Arbitro: Bobby Madden (SCO)

Marcatori:

Ammoniti: 21' Jorginho (I)

Espulsi: