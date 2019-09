BRESCIA BOLOGNA MIHAJLOVIC / La forza d'animo di Sinisa Mihajlovic ha commosso praticamente tutti nelle prime due giornate di campionato. Presente al fianco del suo Bologna direttamente dalla panchina prima contro il Verona e poi in casa nel successo contro la Spal.

Ora però è giunto il momento di tornare a lottare contro la malattia per il tenace tecnico serbo che come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' da domani riprende la sua battaglia all'Ospedale Sant’Orsola di Bologna, come già successo per oltre 40 giorni consecutivi dal 18 luglio scorso. Il suo Bologna riprenderà a lavorare martedì a Casteldebole e lui sarà collegato sempre nei limiti delle possibilità. Mihajlovic non potrà però per forza di cosa presenziare anche alla terza di campionato contro il, ma in compenso farà sentire forte e chiara la sua presenza in collegamento tramite video e cellulare. In panchina dunque il tattico De Leo e il vice Tanjga ma in distinta sempre Mihajlovic.