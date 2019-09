INTER BASTONI CONTE JUVENTUS / L'Inter si candida ad essere l'anti Juve. Parola di Alessandro Bastoni. In un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', il giovane difensore nerazzurro sfida i campioni d'Italia: "Inutile nasconderci, vogliamo cambiare l’andamento delle cose degli ultimi campionati. Abbiamo il mister e la squadra per farlo, ma poi bisogna dimostrarlo in campo, pensando partita dopo partita".

Poi esalta: "Me ne avevano parlato tutti benissimo e in effetti ho avuto subito la conferma della sua grandezza: per me è ildegli allenatori. È fenomenale, ha idee di gioco strepitose, sempre votate all’attacco". Un commento, infine, sull'episodio di razzismo diche ha visto protagonista: "I buu? Onestamente non li ho percepiti tanto, ero più concentrato sul rigore che sul resto. Credo si tratti soltanto di ignoranza da parte di un gruppo di pochi tifosi, non è giusto generalizzare. Ovvio che fatti del genere fanno dispiacere".