Bosnia, KO con l'Armenia: si dimette Prosinecki

BOSNIA PROSINECKI EURO 2020 / Caos nel girone dell'Italia in vista di Euro 2020. La Bosnia di Dzeko perde per 4-2 contro l'Armenia del neo giallorosso Mkhitaryan facendo sprofondare la compagine biancoblu ad un passo dal baratro.

Una situazione complicata ancora di più dalla decisione didi dimettersi dalla panchina della nazionale. Una scelta resa ufficiale da un comunicato apparso sul sito della federazione bosniaca che riportava le parole dello stesso ex ct in conferenza stampa: "Sono arrivato con l'obiettivo di qualificarmi per l'Europeo. Sebbene tutte le possibilità non siano ancora perse, mi sento responsabile e quindi mi dimetto".