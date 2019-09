CALCIOMERCATO SAMPDORIA JANKTO / Jakub Jankto si tiene stretto la Sampdoria.

Il centrocampista ex Udinese - intervistato da 'Lidovky' - non si è detto pentito della scelta di trasferirsi in blucerchiato: "Non credo sia stato un errore venire alla Samp - ammette - Sono in una buona squadra, fatta di persone fantastiche, una città meravigliosa. Sono molto felice a Genova e non cambierei".