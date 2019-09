Psg, Tuchel sorride: ecco Cavani

PSG CAVANI REAL MADRID / Arrivano buone notizie per il Psg. I francesi dovrebbero recuperare Edison Cavani per il match di ChampionsLeague contro il RealMadrid, in programma il 18 settembre.

L'attaccante - come riporta 'Eurosport', è pronto a scendere in campo già il 14 contro lo Strasburgo per mettere minuti nelle gambe, dopo l'infortunio, in vista dell'importante match contro i Blancos. Non dovrebbe farcela a recuperare, invece,