CALCIOMERCATO JUVENTUS SZCZESNY / La Juventus si sta muovendo sul mercato alla ricerca di un nuovo portiere.

Gli ultimi rumors proveniente dall'Inghilterra vogliono i bianconeri in forte pressing su De Gea ma non solo. La Vecchia Signora è infatti anche sulle tracce del giovane Ugurcan Cakir : pare evidente dunque l'intenzione della Juventus di cambiare tra i pali nel 2020.

La situazione di Perin e Gianluigi Buffon è chiara: salvo clamorosi colpi di scena per l'esperto portiere sarà la sua ultima stagione, per l'ex Genoa, invece, a gennaio dovrebbero aprirsi le porte del mercato.

Ma se la Juventus dovesse mettere a segno veramente il colpo De Gea, cambierebbe certamente il futuro di Szczesny. Il polacco è attualmente il titolare ma con lo spagnolo sarebbe ovviamente possibile un suo addio. Trovare una sistemazione all'ex Roma non dovrebbe essere comunque difficile: proprio il Manchester United - ad esempio - potrebbe essere interessato a Szczesny una volta perso De Gea. Sembra dall'Inghilterra attenzione al Tottenham che potrebbe decidere di cambiare. Una terza strada porterebbe in Francia. Il Psg, nonostante l'acquisto di Navas, potrebbe decidere di puntare su un portiere importante come il polacco.