Volley femminile, Italia-Polonia 3-0: bronzo europeo per le azzurre!

VOLLEY FEMMINILE EUROPEI ITALIA POLONIA / L'Italia femminile di pallavolo conclude al terzo posto gli Europei, vincendo per 3-0 nella finalina di consolazione contro la Polonia.

25-23, 25-20, 26-24 i tre parziali per una nazionale azzurra in palla, molto brillante nei primi due set e tenace nel terzo, nonostante qualche passaggio a vuoto, che vendica parzialmente la sconfitta di ieri in semifinale con lamettendosi al collo la medaglia di bronzo. Sugli scudi una ritrovata Paola, autrice di 23 punti e autentica trascinatrice.