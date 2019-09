CALCIOMERCATO JUVENTUS LIVERPOOL CAKIR / Il calciomercato estivo si è chiuso da pochi giorni, ma i radar dei top club europei sono sempre accesi. In particolare gli occhi di Liverpool e Juventus si sarebbero posati su Ugurcan Cakir.

Si tratta di un giovane portiere che sta facendo vedere ottime cose con la maglia dele che ha trovato di recente anche la prima presenza in nazionale maggiore.

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Classe '96, secondo diversi media turchi, tra cui il portale 'Sporgundemi', i 'Reds' sono volati al 'Vodafone Park' per assistere a Turchia-Andorra (anche se Cakir è rimasto in panchina) e replicheranno per il match di martedì contro la Moldavia. Oltre agli inglesi, anche la Juventus osserva il 23enne cresciuto nel Trabzonspor, che però ha una valutazione molto alta. In Turchia parlano di almeno 20-30 milioni di euro: "Il fatto che ci siano grandi club su di lui ci rende orgogliosi, ma ad ora non c'è stata nessuna offerta ufficiale", ha fatto sapere il club rossoazzurro a 'Sabah'.

F.I.