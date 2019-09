p>FORMULA 1 GP ITALIA MONZA VETTEL / Weekend maledetto quello delper Sebastianche dopo una partenza non eccezionale completa un vero e proprio disastro all'ottavo giro in virtù di un brutto testacoda alla Ascari. Rientrando in pista centra anche la Racing Point dicostringendo anche le altre vetture alle sue spalle a rallentare. Il tedesco dal canto suo è costretto anche a rientrare ai box e cambia le gomme (hard) ed il musetto della sua monoposto. Vettel finisce inoltre ovviamente sotto investigazione per l’incidente causato.