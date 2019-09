ITALIA MANCINI FINLANDIA / Poche ore alla sfida di stasera in casa della Finlandia, l'Italia cerca la sesta vittoria su sei per ipotecare la qualificazione a Euro 2020. La prestazione contro l'Armenia, però, non ha particolarmente entusiasmato il ct Roberto Mancini. Il tecnico azzurro ha annunciato qualche modifica rispetto all'11 di giovedì: "Ci saranno sicuramente quattro o cinque cambi, abbiamo bisogno di gente fresca".

Poi l'allenatore dell'Italia, intervenuto a 'Rai Sport', scende nel dettaglio: "Izzo e Acerbi in difesa? Tutto è possibile. Pellegrini al posto di Barella? Forse.

persqualificato? Questa è l'unica cosa sicura mentre in attacco potrei lasciare gli stessi di giovedì o fare un paio di cambi. Stasera ci sarà da correre". Mancini conosce il valore del match di: "Una partita fuori casa, contro la Finlandia, che è la squadra più in forma del girone, ha grande importanza. Voglio solo un po' più di attenzione da parte dei ragazzi. Non è mancato l'approccio nell'ultima gara, ma voglio più tensione dall'inizio. La difesa non è andata male contro l'Armenia, non mi pare che i nostri avversari abbiano tirato spesso verso la nostra porta".

Poi le ambizioni di ranking: "Dobbiamo cercare di vincere sempre, al fine di migliorare il nostro ranking. Dobbiamo stare stabilmente nelle prime cinque d'Europa. Proveremo comunque diversi giovani, tipo Tonali, che oggi è qui con noi. Io come Pozzo? Magari: lui ha vinto tanto, tantissimo".

F.I.