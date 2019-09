Inter, Careca attacca Icardi: "Non fa la differenza. Meglio Lukaku"

INTER CARECA ICARDI LUKAKU / Icardi e Lukaku sono stati certamente i due centravanti dell'estate con il belga che ha già conquistato l'Inter e l'argentino che dovrà invece ricominciare a Parigi.

Intervistato da 'Il Giorno', l'ex napoletanonon le manda a dire ed esprime chiaramente la sua preferenza tra i due: "Icardi avrebbe potuto giocare a Napoli. Nessuno glielo avrebbe impedito, peccato. L’argentino è bravo, ma non è un fenomeno. Credo che Lukaku sia più bravo. Non so, non credo possa essere un giocatore capace di fare la differenza".