CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC-SAVIC RINNOVO CLAUSOLA / Sergej Milinkovic-Savic è rimasto alla Lazio, nonostante le voci crescenti di calciomercato negli ultimi due anni. Claudio Lotito ha ammesso che non avrebbe ostacolato la partenza del serbo in caso di offerta allettante, che però non c'è stata. Anche se il patron biancoceleste è sceso in maniera importante dall'iniziale richiesta di 100 milioni. Adesso il presidente della Lazio sta pensando di adeguare il contratto al suo campione, rendendolo a misura di Milinkovic-Savic.

Come riporta 'Il Messaggero', nel nuovo accordo - oltre all'aumento della parte fissa (attualmente vicina ai 3 milioni) - saranno presenti numerosi bonus in base agli assist e ai gol.

Ad esempio 60-80 mila euro ad ogni rete e passaggio vincente, oppure un tetto del tipo 400mila euro a 5 assist o gol (800mila ogni 10 e così via). Lotito ne sta già parlando con l'agente del giocatore, Kezman, con Milinkovic che avrebbe già dato il via libera a questo tipo di rinnovo fino al 2024. Un prolungamento a misura di Sergej, un po' come è stato anche per i primi due anni di Ciro Immobile nella capitale. Se il serbo dovesse ripetere la stagione di due anni fa con 14 gol e 7 assist ora si intascherebbe oltre 2 milioni in bonus. Non solo, perché società e procuratore starebbero pensando anche di inserire una clausola rescissoria monstre da 120-150 milioni di euro, anche se questa ad ora è solo un'idea. Per Inter e Juventus, oltre che PSG e Manchester United, sarà ancora più difficile strappare Milinkovic-Savic alla Lazio.



F.I.