CALCIOMERCATO JUVENTUS BARZAGLI SARRI / Una manciata di mesi fa il commosso addio di Andrea Barzagli al cospetto dell'Allianz Stadium che lo ha abbondantemente acclamato. Ora a distanza di non molto tempo potrebbe consumarsi il clamoroso ritorno. Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' nello staff di Maurizio Sarri sta per entrare proprio l'ex centrale della Juventus.

Barzagli infatti ha frequentato il corso di Coverciano, propedeutico all'ingresso in una nuova carriera, proprio quella di allenatore. Lo stesso ex difensore ora sarebbe dunque preparato al rientro dopo aver inizialmente declinato l'invito del tecnico toscano, che lo voleva con sè per aiutarlo nella fase difensiva.

L'annuncio ufficiale del ritorno di Barzagli alla Juventus dovrebbe quindi arrivare subito dopo la sosta riservata alle nazionali.