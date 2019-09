TORINO NKOULOU GRAZIANI SQUALIFICA / Negli ultimi giorni ha fatto discutere la situazione di Nicolas Nkoulou, che si è rifiutato di scendere in campo alla prima di campionato scatenando un vero e proprio caso per arrivare alla cessione.

Così non è stato e il centrale camerunense, al centro di un botta e risposta anche tra i granata e la, è rimasto nella rosa diattualmente da separato in casa.

Ciccio Graziani, ex attaccante proprio di Roma e Torino, ha condannato pesantemente il comportamento di Nkoulou: “Meriterebbe una lunga squalifica, ha mancato di serietà e professionalità, è una cosa gravissima. Firmando un contratto un giocatore ha il diritto di ricevere lo stipendio, ma anche il dovere di scendere in campo. In casi come questo dovrebbero intervenire anche l'Uefa e la Fifa, la punizione corretta sarebbe una squalifica di almeno 4 anni senza stipendio e senza campo". Graziani sa che, chiaramente, non andrà così: "Cairo ha fatto il possibile - continua a 'toronews.net' -. Ora andrà come da prassi con la multa e poi il reintegro, ma non so con quale dignità Nkoulou potrà ripresentarsi davanti ai compagni. Ai miei tempi non sarebbe potuto succedere, ti avrebbero mandato a casa senza stipendio a lavorare".

F.I.