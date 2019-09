Juventus-Napoli, Insigne in lacrime: il retroscena

JUVENTUS NAPOLI INSIGNE LACRIME / Juventus-Napoli è stata fin qui una delle gare più belle del campionato. Una rimonta clamorosa da parte degli azzurri prima dell'autogol finale di Koulibaly che ha condannato la squadra di Ancelotti.

Alla remuntada non ha partecipato Lorenzo, acciaccato e sostituito ad inizio ripresa. Secondo il 'Corriere dello Sport' durante l'intervallo, negli spogliatoi e con la squadra sotto 2-0, il capitano del Napoli ha rivelato ai compagni di non stare bene e nel farlo è scoppiato in lacrime. Un dolore che Insigne aveva nascosto anche ad Ancelotti prima della gara per poi esplodere all'intervallo.