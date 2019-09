INTER SANCHEZ MANCHESTER UNITED / Alexis Sanchez è stato il botto finale del calciomercato dell'Inter. Una trattativa complicata, soprattutto a causa dell'ingaggio monstre che il cileno percepisce al Manchester United. Alla fine l'ex Barcellona è arrivato in nerazzurro, per la gioia proprio dei suoi ex compagni all'Old Trafford.

Il tabloid inglese 'The Sun', infatti, racconta che lo spogliatoio dellosono stati contenti di vederandare via.

"È strapagato. Non è Messi, allora perché gli danno così tanti soldi?", la voce che si sarebbe alzata da parecchi giocatori. Il maxi-ingaggio da 505mila sterline a settimana ha causato parecchi malumori all'interno della rosa dei 'Red Devils', che ora si sentirebbe addirittura "sollevata". Un sentimento negativo che ha rallentato anche la trattativa per il rinnovo di David De Gea. Il portiere spagnolo, accostato con forza alla Juventus nelle ultime ore, per prolungare l'accordo in scadenza nel 2020 chiederebbe lo stesso stipendio percepito dallo stesso Sanchez.

F.I.