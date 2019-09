CALCIOMERCATO TORINO DE SILVESTRI / Tempo di rinnovi in casa Torino dove si sta lavorando a quello di Mazzarri ma non solo.

Secondo quanto rivelato da 'Tuttosport' la società diha intenzione di prolungare a stretto giro anche il contratto di Lorenzo. Già da diversi mesi sono in atto discorsi sul nuovo accordo che presto sarà anche formalizzato. Tutto sarà messo nero su bianco per un rinnovo annuale o biennale con l'ex esterno della Sampdoria che quindi potrebbe restare in granata anche fino al 2022. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI