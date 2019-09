JUVENTUS CHIELLINI PANCHINA / I leader si riconoscono spesso da piccole cose. Giorgio Chiellini ha dato una dimostrazione della sua importanza e della sua caratura una settimana fa, nonostante il grave infortunio.

Nel match traè rimasto in panchina, con le stampelle, accanto ai suoi compagni e al fischio finale è andato a consolaredopo il clamoroso autogol che ha deciso la sfida negli ultimi secondi.

Quella di sette giorni fa, però, è destinata a essere una scena che rivedremo molto spesso. Come riporta 'Tuttosport', infatti, il difensore della Juventus tornerà in panchina nei prossimi match, soprattutto in quelli all'Allianz Stadium'. D'accordo con lo staff medico, Chiellini darà il suo apporto ai compagni con la semplice presenza a bordocampo, con la possibilità di ripetersi anche nelle gare in trasferta, se questo non interferirà con il protocollo riabilitativo.

F.I.