CALCIOMERCATO ROMA MARCAO OFFERTA NZONZI / La Roma ha cercato fino agli ultimi giorni di calciomercato un difensore centrale in grado di completare il reparto. Alla fine è arrivato Smalling dal Manchester United, ma la ricerca è stata lunga ed è passata per diversi nomi. Uno di questi è il brasiliano Marcao, in forza al Galatasaray.

Dalla Turchia è spuntato il retroscena interessante: secondo quanto riportato da 'gsgazete.com', infatti, i giallorossi avrebbero offerto ben 10 milioni di euro più il cartellino di Steven Nzonzi. Il Galatasaray ha rifiutato la proposta di Petrachi, convinto che a fine stagione il giovane centrale classe '96 varrà molto di più. In ogni caso i turchi hanno prelevato il centrocampista francese dalla Roma, in prestito (prolungabile per un'altra stagione) con diritto di riscatto variabile a seconda che venga esercitato nel 2020 o nel 2021.

F.I.