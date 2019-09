BARCELLONA MESSI CONTRATTO BARTOMEU / Negli ultimi giorni ha fatto discutere la clausola presente nel contratto di Lionel Messi, che permetterebbe all'argentino di liberarsi già dalla prossima estate.

Tuttavia, i blaugrana non sono affatto preoccupati da questa ipotesi:conosce bene il legame tra il numero 10 e il club, anche se l'attuale accordo scade nel 2021 non c'è fretta di sedersi attorno a un tavolo per discutere un eventuale prolungamento.

Non solo, secondo 'El Mundo Deportivo', il presidente del Barcellona ha intenzione di proporre un nuovo contratto a Messi, ma senza scadenza. Un contratto a vita, che legherebbe l'argentino anche dopo il suo ritiro dal calcio giocato, che comunque non dovrebbe avvenire prima del 2022. Il numero 10 dei blaugrana, però, in passato ha fatto sapere di essere affascinato dall'idea di tornare in Argentina al Newell's Old Boys, dove tutto ebbe inizio. In ogni caso nell'accordo a vita che proporrebbe Bartomeu, Messi avrebbe piena libertà di rientrare in patria o di provare un'esperienza in MLS. La 'Pulga', infatti, potrebbe realizzare i suoi desideri per poi tornare al Barcellona in qualsiasi ruolo lui voglia. Un contratto a misura di Messi.

F.I.