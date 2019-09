INTER MILAN NUOVO STADIO MORATTI / Continua il dibattito a Milano sulla costruzione del suono 'San Siro' in vista dei Giochi Olimpici 2026. Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha annunciato la sua opinione durante una lunga intervista: "Non penso a un referendum per votare la soluzione più gradita. Ovvio che le società debbano assumersi fino in fondo tutte le responsabilità di un progetto storico così ampio. Ma è bello che la gente sappia di cosa stiamo parlando. La partecipazione in questo caso è necessaria. Il minimo che si possa pretendere è capire le verità che le società hanno in testa - le sue perole al 'Corriere della Sera' - Non è che Milan e Inter stanno facendo un regalo di Natale ai tifosi. Né si stanno costruendo una casa privata. Avere un nuovo stadio va nella direzione moderna di società globali sempre più attente al business e ai ricavi.

Probabilmente è un passaggio necessario e inevitabile. Però in questo caso sull’altro piatto della bilancia c’è la rinuncia a un pezzo della storia di tutti come San Siro. Che probabilmente è lostadio più amato d’Italia".

DEMOLIZIONE - "Buttare giù il vecchio impianto? Vede, c’è stato un momento durante la mia presidenza in cui si iniziò a parlare in maniera insistita della costruzione di un nuovo stadio - prosegue Moratti - Il famoso stadio lunare o lunatico a cui stava lavorando proprio Stefano Boeri. In quel periodo erano entrati iprimi soci cinesi e come è noto, la questione dello stadio fa gola a chi investe. Per alcuni è una condizione. Si iniziò a parlare col Milan di chi avrebbe tenuto in dote San Siro modernizzandolo. Mai di farne a meno. Non mi sono ancora abituato all’idea di una Milano senza il Meazza. La trasparenza può far bene a tutti. Abbiamo tutti il diritto di innamorarci di un nuovo progetto e invertire il corso dei sogni".