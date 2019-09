SERIE A FALLO DI MANI CASARIN / Le nuove regole sul fallo di mani infiammano le polemiche calcistiche delle ultime settimane. Il primo episodio è avvenuto a Firenze, quando il tocco di Zielinski in Fiorentina-Napoli è stato giudicato falloso in base alle nuove disposizioni. L'ultimo è avvenuto ieri durante Germania-Olanda, quando il tocco di de Ligt ha suscitato svariate polemiche.

Paolo, ex arbitro e designatore, ha espresso la sua opinione in merito: "Rigore de Ligt? Sì, lui composto, l’avversario alle spalle, nessun tentativo consapevole di danneggiarlo con la mano. Secondo i crismi della tradizione, un classico gesto involontario - le sue parole al 'Corriere dello Sport' - Con la volontarietà sta morendo la ragionevolezza. Se tu dici all’arbitro che il fallo di mano è sempre rigore, modifichi la relazione tra fallo e punizione. La punizione non può prescindere da un giudizio sulla condotta del calciatore. Se il fatto accidentale subisce la stessa sanzione di un fatto doloso, il calcio non è più ragionevole. In una parola il calcio non è più il calcio. L’arbitro sgravato da una responsabilità valutativa non è più arbitro di niente. Diventa puro attuatore passivo di un ordine".