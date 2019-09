CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / In scadenza di contratto a fine stagione, Dries Mertens sembra essere all'ultima stagione da calciatore del Napoli. Per il forte attaccante belga, classe 1987, riporta il 'Corriere dello Sport', le possibilità di un rinnovo sarebbero estremamente ridotte: clicca qui per restare aggiornato.

Così, nel suo futuro da svincolato ci sarebbero le piste che portano in, neglio nuovamente in, dove ci sarebbe l'interessamento dell'. Il calciatore, intanto, sembra molto concentrato sulla stagione in corso, nella quale può battere il record di gol dei cannonieri azzurri di tutti i tempi, distante solo 11 reti.