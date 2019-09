Inter, conferme dall'Inghilterra: pericolo City su Skriniar

INTER SKRINIAR MANCHESTER CITY / L'ombra del ManchesterCity aleggia sui big della Serie A ed è l'Inter in particolare a tremare in vista del mercato di gennaio.

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi in seguito all'infortunio di Laporte infatti, dall'Inghilterra arrivano nuove conferme secondo cui il manager dei 'Citizens' Pepavrebbe scelto Milancome rinforzo per sopperire ai diversi problemi che hanno ridotto all'osso la batteria dei difensori a sua disposizione.

Lo riferisce il 'Daily Express' secondo il quale, da una lunga lista di nomi monitorati, quello dello slovacco dell'Inter sarebbe il preferito del tecnico spagnolo che alla riapertura del mercato invernale farà un tentativo per portarlo in Premier League. L'Inter da parte sua non ha intenzione di cedere, soprattutto durante la stagione, ma per il tabloid il City avrebbe una disponibilità in sede di mercato tale per cui, qualora dovesse essere confermata l'intenzione di andare con forza su Skriniar, le resistenze nerazzurre potrebbero traballare.