Serie A in tv, quanto potrebbe costare l'abbonamento Mediapro con tutte le partite

SERIE A TV ABBONAMENTO / 'Sky' e 'DAZN' hanno altri due anni per gestire i diritti della Serie A ed arricchire le proprie offerte, ma dal 2021 la situazione potrebbe cambiare con l'entrata in scena di Mediapro che con l'offerta da 1,283 miliardi di euro per il triennio 2021-2024 sta tentando la Lega.

Sul piatto la proposta di creare un canale della Lega Serie A che trasmetta tutte le partite e secondo indiscrezioni riportate da 'Milano Finanza' si pensa ad un abbonamento daper accedere ai contenuti in esclusiva. Prezzo che ha l'obiettivo di attirare nuovi clienti interessati ed allargare il bacino d'utenza da 3,5 a 4 milioni.