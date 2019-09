ROMA ZANIOLO / Un nuovo Nicolò Zaniolo, pronto a ricominciare a correre dopo l'appannamento della scorsa stagione, le voci di mercato ed il caso dell'esclusione dalla Nazionale. Ne parla mamma Francesca Costa, che intervistata dal 'Corriere dello Sport' racconta il gioiello della Roma. "Se l'episodio della rapina ha fatto pensare a Nicolò di lasciare la Roma? No, assolutamente.

Non so nemmeno se ci sian state trattative concrete oppure offerte in estate - esordisce -, di queste cose non mi occupo. So soltanto che adesso Nicolò è felicissimo di giocare nella Roma. Non poteva essere un incidente privato a cambiare la sua carriera".

Quindi, sulla Nazionale: "Ha capito di aver commesso un errore. So di un ritardo ad una riunione tecnica, poi se c'è altro non me l'hanno detto. Se l'hanno sanzionato, ci deve essere una motivazione".