PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA ITALIA / Archiviata la pratica Armenia, l'Italia del Ct Roberto Mancini è attesa stasera dalla trasferta probabilmente più complicata di questo girone di qualificazione ad Euro 2020. A Tampere, la Finlandia ospita gli azzurri sul campo dove ancora non hanno preso gol e sogna l'impresa di battere per la prima volta la nazionale italiana per agganciarla in vetta alla classifica. L'Italia, da parte sua, con una vittoria ipotecherebbe la qualificazione alla fase finale del torneo continentale che potrebbe essere centrata aritmeticamente già ad ottobre. Il tempo degli esperimenti, dunque, è da rimandare.

Mancini stasera va sulle certezze anche se cambia più di qualcosa rispetto alla formazione che a Yerevan ha battuto l'Armenia.

Novità in particolare in difesa con Izzo a destra che agevolerà lo scivolamento a tre con Emerson Palmieri più libero di offendere ed Acerbi al fianco di Bonucci in mezzo. Nel ballotaggio tra interisti questa volta tocca a Sensi al posto di Barella, con Lorenzo Pellegrini dentro dall'inizio per dare maggiore fisicità contro i finlandesi. In attacco, infine, Chiesa e Bernardeschi (El Shaarawy lo insidia) dovrebbero essere confermati con Belotti ed Immobile a contendersi la maglia da centravanti. Dubbio che sarà sciolto all'ultimo.

Probabili formazioni Finlandia-Italia

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, Uronen; Lod, Sparv, Kamara, Soiri; Pukki, Tuominem. CT: Markku Kanerva.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Izzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Sensi, Jorginho, Lo. Pellegrini; Chiesa, Belotti, Bernardeschi. CT: Roberto Mancini.