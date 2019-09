JUVENTUS DYBALA / Il calciomercato non si ferma mai, soprattutto se ti chiami Paulo Dybala e dopo un'estate al centro delle voci sei rimasto alla Juventus dove bisognerà lottare duramente per riconquistare un posto di primo piano.

Ecco quindi che, chiusa la finestra estiva, l'argentino resta comunque al centro delle cronache di mercato in vista della prossima sessione invernale che si preannuncia ugualmente rovente. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Dall'Inghilterra arrivano infatti voci rinnovate sull'interesse del Tottenham che, dopo l'assalto a vuoto delle scorse settimane, è convinto di poter far cambiare idea alla 'Joya' risolvendo tutti i nodi legati ai diritti d'immagine e le richieste contrattuali che hanno fatto arenare l'operazione in estate, ed in questo senso starebbero già lavorando per riattivare i canali in vista di gennaio. Ma attenzione. Perché secondo il britannico 'Daily Express' nella sua edizione domenicale, il Paris Saint-Germain sarebbe tutt'altro che scomparso dai radar e anzi avrebbe tutta l'intenzione di anticipare le concorrenti per assicurarsi Dybala in vista della probabile partenza di Neymar nel 2020. L'asta è già pronta, con il Manchester United che per il momento resta sullo sfondo ma non del tutto scomparso.