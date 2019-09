JUVENTUS PORTOGALLO SERBIA CRISTIANO RONALDO / La Juventus si gode lo stato di forma di Cristiano Ronaldo, protagonista di un gol e un'ottima prestazione in Serbia-Portogallo. Dopo il match di qualificazione agli Europei 2020, il fuoriclasse ha mostrato la sua gioia postando su Instagram alcune immagini della vittoria per 4 a 2: "Grande partita, importante vittoria di squadra".

La buona prova di oggi segue quella contro ile conferma dunque il suo momento positivo: clicca qui per restare aggiornato. In soli dieci minuti, il post ha raccolto oltre 500mila like scatenando i commenti di circa 4mila utenti. Molti tifosi ne hanno evidenziato la grande freschezza atletica, mentre altri lo hanno definito ancora una volta miglior calciatore al mondo. Non è mancato, infine, chi lo ha proclamato 'G.O.A.T.', calciatore più forte di sempre. La stagione di 'CR7' è quindi iniziata benissimo, notizia che fa ben sperare l'ambiente juventino, che da lui vorrebbe giocate decisive soprattutto in