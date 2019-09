FRANCIA ALBANIA INNO / Fuoriprogramma nel match tra Francia e Albania. L'inno degli albanesi prima del fischio d'inizio è stato sostituito erroneamente con quello di Andorra, generando lo stupore dei calciatori del Ct Reja e dei tifosi ospiti sulle tribune dello 'Stade de France' di Parigi.

Come se non bastasse, nello scusarsi lo speaker dello stadio ha posticipato di qualche minuto l'esecuzione dell'inno corretto, confondendo nuovamente il nome dell'Albania e pronunciandoal microfono. I giocatori albanesi hanno così inscenato una piccola protesta, non schierandosi in campo per l'inizio della gara fino a quando non fosse suonato l'inno corretto.