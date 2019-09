CALCIOMERCATO FIORENTINA PEDRO / La Fiorentina saluta il suo nuovo attaccante. Dopo le visite mediche e la firma ufficiale dei giorni scorsi, i viola salutano l'attaccante Pedro, ex Fluminense approdato stasera in città.

La società ha annunciato il suo arrivo con alcune immagini sui suoi canali social: clicca qui per restare aggiornato. Entusiasmo rinnovato, quindi, per la tifoseria, la quale ha apprezzato il lavoro svolto dalla nuova società di, che nella stagione in corso punterà a qualcosa di più di una semplice salvezza. Classe 1997,è una prima punta brasiliana di buona qualità e prestanza fisica, considerati i suoi 185cm di altezza.