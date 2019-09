JUVENUS RAKITIC / Ivan Rakitic è stato al centro delle trattative tra Juventus e Barcellona nel rush finale del mercato estivo.

Uno tra Emre Can e soprattuttosarebbe potuto finire in Catalogna, con le due società che però non hanno trovato l'intesa visto che i bianconeri avrebbero chiesto una parte cash oltre allo scambio con il nazionale italiano. L'operazione comunque potrebbe ritornare in auge per la finestra invernale, dato il malcontento del croato regalato al momento a riserva di lusso nell'undici di Valverde. Rakitic avrebbe chiesto la cessione e, come riporta 'Don Balon', il sogno del 31enne centrocampista sarebbe il trasferimento a gennaio in quel di Torino.