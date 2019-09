QUALIFICAZIONI EURO 2020 / Non sono mancate le emozioni nella serata di qualificazioni ai prossimi Europei 2020. La Francia ha surclassto l'Albania con un netto 4 a 2, mentre il Portogallo, spinto da un Cristiano Ronaldo in grande spolvero, ha battuto la Serbia per 4 a 2.

RISULTATI FINALI

GRUPPO B

Serbia-Portogallo 2-4: 42' Carvalho (P); 58' Guedes (P); 68' Milenkovic (S); 80' Ronaldo (P); 85' Mitrovic (S); 86' Silva (P)

Classifica Gruppo B: Ucraina 13, Portogallo 5, Lussemburgo 4, Serbia 4, Lituania 1

GRUPPO H

Francia-Albania 4-1: 8', 68' Coman (F); 27' Giroud (F); 85' Ikone (F); 90' Cikalleshi

Turchia-Andorra 1-0: 89' Tufan

Classifica Gruppo H: Francia 12, Turchia 12, Islanda 12, Albania 6, Molavia 3, Andorra 0