ROMA AQUILANI / Tecnico della Fiorentina Under 18, Alberto Aquilani ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Roma: "Ricordo più bello su Totti? Con lui ne ho avuti tanti. Quando ero ragazzo giocare con lui era un sogno e poi è diventato realtà, ora siamo amici. Pellegrini? L'ho sempre detto anche a lui: mi piace tanto, mi ci rivedo e penso abbia un grande futuro - le sue parole a 'Sky Sport' - Consigli ai giovani? Il campo è l'unica verità. Il sacrificio è la base di tutto.

Da quello si arrivano a raggiungere risultati, la tecnica non basta più.punta sui giovani? E' un asegnale forte, ci sono giovani bravi e li sta metendo in campo. Il materiale c'è, deve cambiare il tipo di approccio; i ragazzi devono divertirsi e giocare il più possibile. Lapunta alla? E' una competizione a sè, le squadre sono più o meno forti tutte. Ci sono partite secche e ci vuole un pizzico di fortuna, non basta solo essere più forti.? Ha dato un estuasiasmo incredibile,va ringraziato. E' arrivato da pochissimo e bisogna avere pazienza".