Barcellona, alcuni calciatori pronti a pagare per avere Neymar

CALCIOMERCATO BARCELLONA NEYMAR PSG / Si è chiusa con un nulla di fatto la lunghissima telenovela Neymar. Il brasiliano infatti nonostante gli assalti del Barcellona alla fine è rimasto forzatamente a Parigi visto il mancato accordo tra PSG e blaugrana con diverse contropartite tecniche coinvolte in un affare multimilionario. La trattativa si arricchisce anche di ulteriori retroscena che lasciano tutti a bocca aperta.

Secondo quanto riportato da 'Sport' infatti, alcuni giocatori del Barça sarebbero stati pronti a sborsare del denaro di tasca loro pur di riaccogliere il brasiliano per provare a vincere nuovamente la Champions League. Una vera e propria follia non accolta però dal club blaugrana che non ha preso in considerazione tale proposta, anche perché non tutto lo spogliatoio ne era a conoscenza. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI