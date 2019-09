CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED DYBALA / Obiettivo rinforzi per il Manchester United che questa estate ha speso tanto soprattutto per Harry Maguire senza però rinforzare il reparto offensivo come richiesto dal tecnico Ole Gunnar Solskjaer. Secondo quanto riferito dall'Express il manager dei 'Red Devils' ha chiesto a Ed Woodward, vicepresidente esecutivo del Manchester United, sette trasferimenti questa estate.

I 'Red Devils' hanno portato a casa Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka e Daniel James ma Solskjaer desiderava anche altri quattro nomi tra i quali spicca quello di Paulo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Gli altri obiettivi insieme all'argentino della Juventus sono Sean Longstaff, Jadon Sancho e Christian Eriksen. Dybala è stato trattato in queste settimane, trovando il no del giocatore che aveva sparato richieste elevatissime. Non è però da escludere un cambio di rotta nei prossimi mesi.