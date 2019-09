CALCIOMERCATO UDINESE DE PAUL / Rodrigo de Paul è stato spesso accostato a diversi club di Serie A nell'ultima sessione estiva di calciomercato. Non sono mancate le offerte per il trequartista argentino che ora può nuovamente concentrarsi solo sull'Udinese.

Lo stesso calciatore direttamente dal ritiro dell'Argentina ha ammesso: "Il mercato è finalmente finito, sono più tranquillo. Questi sono stati mesi di trambusto per le tante voci. L'Udinese ha voluto fortemente che restassi, decidendo di respingere tutte le offerte che le erano arrivate in questi mesi. Rimango e sono felice perché la società ha fatto di tutto per trattenermi".