UEFA, Platini attacca: "Tornerò, io vittima di un complotto"

UEFA PLATINI / Sospeso per quattro anni per un pagamento ricevuto dall'ex presidente FIFA Blatter, l'ex presidente UEFA Michel Platini non ci sta e va al contrattacco.

In un'intervista alla tv svizzera RTS, il francese usa parole pesanti e dichiara: "Tornerò nel mondo del calcio, non so dove e non so come. Ma non resterò così, la sospensione è stata fatta da dei cretini. Io sono vittima di un complotto tra la FIFA e il Ministero pubblico della Confederazione svizzera per farmi fuori.? Non credo abbia voglia che io ritorni".