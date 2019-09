JUVENTUS BERNARDESCHI SARRI / Ai microfoni di 'Rai Sport' Ferderico Bernardeschi ha parlato del suo momento e della nuova stagione alla Juventus: "La condizione fisica per me è un problema però fa parte del gioco anche questo. Lavoro sempre per farmi trovare pronto. Sappiamo che la Juventus ormai è diventata uno dei tre top club al mondo e quindi la concorrenza è tantissima. Ci sono campioni, ci sono giocatori forti quanto me quindi il mister a seconda da chi vede meglio durante la settimana schiera in campo. Questo ci sta è normale nelle grandi squadre succede sempre così e ci sono tanti giocatori forti che restano in panchina.

? Questo gruppo sta facendo passi da gigante, ha fatto cinque vittorie consecutive contro squadre non semplici, perché in Europa non ci sono partite semplici: sulla carta possono esserci impegni più facili ma non è così, per questo vanno fatti i complimenti al mister, allo staff e a noi giocatori".

SARRI - "La stagione è lunga. Avrò le mie opportunità e sarò pronto quando mi chiameranno, come ho sempre fatto, come ho sempre dimostrato e sono sereno su questo devo dire la verità. E ovviamente poi ogni giocatore ha l'ambizione di giocare tutte e 60 le partite e io sono uno tra quelli. È normale si voglia giocare e che ognuno voglia giocare. Sarri? Ho un grandissimo rapporto con il mister e non è davvero di questo che si parla. Cioè quando un allenatore fa delle scelte sono anche indipendenti dalla valutazione del singolo giocatore e riguarda più determinati aspetti. Riguarda più una settimana, l'avversario, ci sono mille fattori perché un giocatore può andare in panchina. Questo non dipende da singolo giocatore a meno che ovviamente poi il singolo giocatore non faccia di tutto per stare in panchina. Però se si impegna da il massimo, ha le qualità e gli vengono riconosciute le qualità, poi ci sono altre mille scelte".